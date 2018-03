CNJ apura caso de nepotismo no judiciário de Minas O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) exonere a servidora Leila Donizetti Freitas Santos Nunes, ex-mulher do desembargador Elpídio Donizetti, do cargo comissionado de assessora judiciária do gabinete da 18ª Câmara Cível. Servidora de carreira do Judiciário mineiro, ela foi nomeada pelo próprio Donizetti para o cargo, com salário de R$ 9,2 mil mensais, após acordo formalizado durante a separação judicial do casal.