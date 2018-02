CNJ afasta dois juízes do TJ-BA por irregularidades O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu nesta terça-feira, 5, por unanimidade abrir processo administrativo disciplinar para apurar suspeitas de envolvimento do presidente do Tribunal de Justiça (TJ) da Bahia, Mário Alberto Simões Hirs, e da ex-presidente Telma Britto com irregularidades na gestão de precatórios, que são as dívidas decorrentes de decisões judiciais. Os dois magistrados ficarão afastados das funções no TJ até a conclusão do processo.