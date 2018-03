CNJ afasta corregedor-geral do TJ do Rio de Janeiro

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou por unanimidade nesta terça-feira, 26, o afastamento preventivo do desembargador e corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Roberto Wider, e a abertura de processo administrativo disciplinar contra ele. Wider é acusado de favorecer o lobista Eduardo Raschkovsky, que supostamente oferecia decisões judiciais em troca de propina.

A abertura do processo contra Wider foi motivada por uma série de reportagens publicadas pelo jornal O Globo, em que foi denunciado o envolvimento do desembargador com Raschkovsky, empresário que usava sua influência junto a magistrados para favorecer a si próprio e seus sócios.

Em novembro, em decorrência das primeiras denúncias, o corregedor nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, encaminhou um ofício para Wider pedindo "informações urgentes e detalhadas" sobre os fatos relatados pelo jornal.

As duas principais denúncias que levaram a abertura do processo disciplinar contra o corregedor-geral foram a nomeação sem concurso dos advogados Alexandre de Paula Ruy Barbosa e Carlos Roberto Fernandes Alves, para titulares, respectivamente, do 11º Oficio de Notas do Rio e 6º Ofício de Justiça da Comarca de São Gonçalo; e a correição extraordinária, sem justa causa, no 15º Ofício de Notas da capital.

A Corregedoria Nacional de Justiça realizou uma inspeção no 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para apurar possíveis irregularidades. Segundo as denúncias, o Ofício mantinha um contrato no qual era obrigado a repassar 14% do seu faturamento bruto para o escritório L. Montenegro Associados, que pertence ao sogro de Raschkovsky. O CNJ apurou que a tabeliã do 15º Ofício, Fernanda Leitão, havia suspendido o repasse, o que a levou a ser notificada pelo escritório de Raschkovsky. A notificação havia sido assinada exatamente pelos advogados Alexandre e Carlos Roberto, favorecidos com cartórios por Wider.

O ministro Gilson Dipp, que concluiu haver indícios de possíveis irregularidades em atos praticados por Wider, afirmou que as condutas reveladas pelo CNJ "são em tese incompatíveis com o exercício da judicatura e potencialmente nocivas ao bom andamento das investigações". O processo aberto nesta terça-feira contra Wider vai aprofundar o trabalho de inspeção feita pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ.