CNJ: 84,5% dos juízes são brancos; negros somam 1,4% Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que a maioria dos juízes brasileiros é formada por homens brancos. Conforme o Censo dos Magistrados, 64% dos juízes são do sexo masculino. Os que se declararam brancos somam 84,5%. Somente 14% se consideram pardos, 1,4%, negros e 0,1%, indígenas. A jornada média diária de trabalho é de 9 horas e 18 minutos. A idade média dos juízes é de 45 anos. Do total dos pesquisados, 80% afirmaram ser casados ou viver em união estável. Um por cento disse que a união é com pessoa do mesmo sexo.