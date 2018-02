CNJ: 58% das Cortes não cumprem meta de julgamentos Relatório parcial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que 57,78% dos tribunais não cumprem a meta de julgar mais processos do que os que foram distribuídos no ano. Os dados, divulgados nesta terça-feira, 19, no 7º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em Belém, mostram que, dos 13.676.991 processos distribuídos em todos os segmentos da Justiça até setembro, apenas 12.167.341 receberam ao menos uma primeira decisão, o que deixa um estoque de 1,5 milhão a ser julgado - 90% (1,3 milhão) estão parados nas Justiças Estaduais.