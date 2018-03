CNI/Ibope: Serra vence todas as simulações de 2º turno

Contra a pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, Serra obtém 44% das intenções de voto, contra 39% da ministra-chefe da Casa Civil. A diferença entre os dois principais adversários na disputa é de 5 pontos porcentuais, a mesma registrada na simulação de primeiro turno.

A pesquisa apontou que Serra vence Dilma em quatro regiões brasileiras (exceto o Nordeste) e em todas as faixas de renda, com exceção das famílias com renda de até um salário mínimo.

Quando o segundo turno ocorre entre Serra e o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), Serra conquista 50% das intenções de voto, contra 24%. Diante da senadora Marina Silva (PV), Serra vence com 55% e Marina fica com 17%.

Dilma também se apresenta como uma candidata competitiva no segundo turno. Embora perca para Serra, ela vence Ciro, Marina e o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB). Contra Ciro (29%), ela fica com 45% das intenções de voto. A ministra obtém 48% contra Marina, que alcança 17%. Contra Aécio Neves, ela conquista 49%, e o governador mineiro, 24%.

"Serra ganha todas as simulações de segundo turno e Dilma só perde para Serra", disse o diretor de Operações da CNI, Rafael Lucchesi.