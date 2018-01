CNI/Ibope: segurança, saúde e tributação têm notas ruins O governo Dilma Rousseff foi desaprovado em três áreas de atuação, segundo a pesquisa CNI/Ibope divulgada hoje. De acordo com o levantamento, as ações do novo governo nas áreas de segurança pública, saúde e tributação não estão agradando a população. Dos entrevistados, parcela de 49% desaprova as ações na áreas de segurança pública, enquanto 44% aprovam. Os 6% restantes não sabem ou não responderam.