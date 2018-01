CNI/Ibope: intenção de voto em Serra sobe para 38% Para a sucessão presidencial de 2010, a intenção de votos no governador de São Paulo, José Serra (PSDB), subiu de 35% em setembro para 38% em novembro, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Ibope divulgada hoje. Nesta lista, a intenção de votos da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, também subiu, de 15% para 17%, enquanto a do deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) caiu de 17% para 13%. A senadora Marina Silva (PV-AC) perdeu dois pontos porcentuais em comparação a setembro e teve 6% de intenção de votos em novembro. O porcentual de votos em branco e nulos recuou de 14% para 13%, e o total dos que disseram não saber em quem votar ou não quiseram responder avançou de 10% para 12%.