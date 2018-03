CNI/Ibope: Dilma é única que cresce desde setembro As últimas três pesquisas de intenção de voto CNI/Ibope mostram a estabilidade do governador de São Paulo, José Serra, provável candidato do PSDB à Presidência da República, e o expressivo crescimento da candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. A evolução das últimas três pesquisas mostra que Dilma foi a única que conquistou votos nessa base de comparação e parece ter roubado votos antes direcionados para seus adversários.