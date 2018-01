CNI/Ibope: crença em governo ótimo de Dilma vai a 45%

A CNI/Ibope apontou que a confiança na presidente Dilma Rousseff manteve-se estável em 52% em relação ao último levantamento, de setembro. O porcentual entre os que não confiam oscilou no mesmo período de 43% para 41%, dentro da margem de erro. O índice dos que não souberam ou não quiseram responder a essa pergunta também oscilou dentro da margem de erro, de 5% para 7%.

Desde que assumiu a presidência, somente em julho - logo após o início dos protestos de rua - a presidente teve o índice dos que não confiam superior ao dos que confiam, 50% a 45%, respectivamente. Contudo, a presidente ainda não recuperou completamente a confiança que a população tinha nela nos dois primeiros anos de governo, quando chegou a ter 75% de confiança.

Popularidade nos Estados

A pesquisa apontou que a popularidade da presidente Dilma Rousseff foi maior nos estados do Amazonas, Rondônia, Piauí e Ceará. Por outro lado, os menores indicadores foram registrados no Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A avaliação ótima ou boa do governo de Dilma foi, por exemplo, de 64% no Amazonas, mas apenas 26% no Distrito Federal. Das 27 unidades da federação, Dilma teve percentuais favoráveis em 20 delas.

A pesquisa foi feita entre 23 de novembro e 2 de dezembro, com 15.414 pessoas com mais de 16 anos de idade, em 727 municípios. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.