CNI/Ibope: confiança no presidente Lula recua para 74% A confiança no presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou de 80% em dezembro de 2008 para 74% em março, segundo revelou a pesquisa CNI/Ibope, divulgada hoje. Por outro lado, subiu de 18% para 23% os entrevistados que afirmaram não confiar no presidente Lula. A pesquisa também indicou uma redução na percepção de que o atual mandato do presidente está sendo melhor do que o primeiro - caiu de 49% em dezembro para 41% este mês o número de pessoas que tem essa percepção.