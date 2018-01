CNI/Ibope: Cai porcentual dos que acham governo Lula melhor que o de Dilma

Brasília - A pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta sexta-feira, 13, apontou que a fatia dos que consideram o governo Lula melhor que o de Dilma caiu de 42% para 34% em relação ao levantamento de setembro. Por outro lado, subiu no mesmo período de 44% para 49% a parcela da população que considera igual o governo de Lula e Dilma.

Aqueles que consideram melhor o governo de Dilma em relação ao de Lula oscilou de 13% para 14%, dentro da margem de erro.

A pesquisa foi feita entre 23 de novembro e 2 de dezembro, com 15.414 pessoas com mais de 16 anos de idade, em 727 municípios. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.