CNI/Ibope: Cabral tem pior avaliação entre governadores Alvo de constantes protestos nas proximidades de sua casa e no momento em que o Estado recebe a visita do Papa Francisco, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), é o chefe de Executivo estadual tem a pior avaliação em todas as perguntas feitas na pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira pela entidade. Último entre 11 estados avaliados, somente 12% dos entrevistados consideraram o governo estadual ótimo ou bom.