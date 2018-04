CNI/Ibope: avaliação positiva do governo Lula cai a 64% Pela primeira vez desde setembro de 2007 a pesquisa CNI/Ibope registra queda na avaliação positiva do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Em mês de março, a avaliação ótimo/bom ficou em 64% ante 73% no levantamento de dezembro de 2008. Já a avaliação regular do governo subiu de 20% em dezembro para 25% este mês, enquanto que a avaliação ruim/péssimo subiu de 6% para 10% no mesmo período.