CNI/Ibope: aprovação do governo Lula sobe para 75%

De acordo com o levantamento, a avaliação regular do governo Lula recuou de 21% para 19%, enquanto a negativa caiu de 6% para 5%. As melhores avaliações do governo Lula foram feitas por homens. Em termos de idade, os melhores registros estavam na faixa de 30 a 39 anos. Por escolaridade, a aprovação era maior entre pessoas que têm entre a quinta e a oitava série do ensino fundamental. Por região, o destaque foi o Nordeste e, por renda, as famílias de até um salário mínimo.

A pesquisa mostrou ainda estabilidade na aprovação ao presidente Lula, de 83%, em relação à pesquisa anterior. Esta foi a primeira estabilidade após uma sequência de três altas. A desaprovação ao presidente caiu de 14% para 13%. Já a confiança no presidente caiu de 78% para 77% na mesma comparação, enquanto 20% disseram que não confiam no presidente, ante 19% em novembro.

O porcentual de entrevistados que consideram o segundo mandato de Lula melhor que o primeiro aumentou de 46% para 49%. O total dos que consideram pior caiu de 13% para 9%. O porcentual de 9% é o mais baixo identificado pela pesquisa, que começou a ser feita há três anos. Já a parcela dos que avaliam que o segundo mandato é igual ao primeiro permaneceu estável, em 40%.

A pesquisa CNI/Ibope realizou 2.002 entrevistas em 140 municípios do Brasil, no período de 6 a 10 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo.