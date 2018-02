CNI/Ibope: Aprovação do governo Dilma sobe para 63% A aprovação do governo da presidente Dilma Rousseff subiu no mês de março em relação à dezembro conforme a pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com o documento, para 63% o governo de Dilma é ótimo ou bom. Nos dois levantamentos anteriores, essa taxa estava em 62%, e em 56% tanto em março de 2012 quanto em igual mês de 2011. O levantamento revelou também que 29% dos entrevistados consideram o governo da presidente como regular e 7%, como ruim ou péssimo.