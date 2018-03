CNI-Ibope divulga avaliação do governo nesta quinta A Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirmou nesta quarta-feira que divulgará nesta quinta-feira, 25, às 14 horas, edição especial da Pesquisa CNI-Ibope. O estudo apresentará uma avaliação do governo Dilma e de 11 governadores. Conforme informa a CNI, o levantamento revelará a opinião da população sobre o desempenho dos governadores de 11 Estados que, juntos, são responsáveis por quase 90% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.