CNI faz debate sobre reforma tributária A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Comissão Especial do Congresso Nacional que aprovou o projeto da reforma tributária realizam na próxima semana um seminário sobre a proposta. O encontro ocorrerá no dia 3, com a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega. São aguardados os presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP).