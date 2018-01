CNI: eleição não deve tumultuar mercado como em 2002 O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto (PTB-PE), disse hoje que as eleições presidenciais em 2010 "seguramente não terão nem de longe" o nervosismo que foi verificado no mercado financeiro em 2002. Naquela época, o receio quanto à política econômica que seria adotada pelo PT caso vencesse as eleições provocou uma crise dos mercados que disparou o dólar e o risco Brasil. A situação só foi contida depois que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva lançou a "Carta ao Povo Brasileiro", na qual se comprometia em preservar os principais pilares da política macroeconômica em vigor.