CNI divulga nova pesquisa sobre popularidade de Lula Nova pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizada pelo Ibope, sobre a avaliação que a população faz do desempenho da administração federal e da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será divulgada às 10h30 desta quinta-feira, 12, em Brasília. Os resultados da sondagem incluem expectativas da população sobre a economia e o desemprego para os próximos meses e deve confirmar a popularidade de Lula. Pesquisa CNT/Sensus divulgada na última terça-feira, 11, aponta que grande parte dos brasileiros atribui ao governo a culpa pela crise aérea, que se estende desde a queda do avião da Gol e na semana retrasada parou os aeroportos do País. No entanto, o mesmo levantamento aponta o crescimento da aprovação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (49,58%) e à figura do presidente (63,7%). Segundo a cientista política e especialista em análise de pesquisa, Fátima Pacheco Jordão, uma das explicações para o a avaliação positiva do presidente é o fato de que apenas uma minoria voa. "A classe média, que é capaz de voar, certamente deve ter uma pior avaliação de Lula", afirmou. A pesquisa não apresenta a divisão por segmentos da população. Sobre o descolamento do presidente da crise aérea, Fátima acredita que a atitude de Lula de personalizar os atores do ocorrido com o argumento de que foi traído por um grupo ajudou o presidente a se distanciar simbolicamente do que aconteceu. "Ele foi um ator que quando interveio nessa crise, a crise amenizou", disse.