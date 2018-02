CNI cobra de pré-candidatos redução de juros

Entre os principais problemas estão as altas taxas de juros e a dificuldade de acesso ao crédito. "O Brasil só conseguirá sustentar um forte crescimento se contar com o suporte de uma política industrial ativa, capaz de formar um ambiente propício à inserção competitiva das empresas na economia global, aproveitando todo o extenso potencial de crescimento da produção da indústria brasileira", sustenta o documento.

Para a CNI, os próximos quatro anos serão decisivos para o Brasil. "O País poderá crescer a taxas superiores a 5% ao ano, desde que respeite as lições sobre a importância da estabilidade, priorize a competitividade e avance na modernização das instituições econômicas e políticas. Segundo a CNI, o País tem como desafios na política industrial reduzir o custo Brasil e criar condições para a transformação de sua estrutura industrial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.