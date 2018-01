CNI: Alencar ajudou Lula a fazer o País crescer Em nota divulgada na tarde de hoje, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, lamentou a morte do empresário e ex-vice-presidente da República José Alencar. "Ele foi um industrial ousado e um líder empresarial que soube, com sabedoria e espírito empreendedor, construir o maior grupo têxtil do País. Político habilidoso, ajudou, com a mesma tenacidade que lutou pela vida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a recolocar o Brasil no caminho do crescimento e projetar o País no exterior", disse Andrade. "Perdemos um grande amigo e um brasileiro exemplar", completou.