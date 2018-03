CNBB vai manter programação de visita do papa ao Rio

De acordo com a CNBB, a presidente Dilma Rousseff assegurou que o governo federal garantirá a segurança do evento da Igreja Católica, previsto para ocorrer no Rio de Janeiro entre os dias 23 e 28 de julho, com a presença do papa Francisco. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 2 milhões de pessoas.

"Não estou preocupado, não vamos evidentemente fazer nenhuma modificação tanto na programação quanto na data com relação à visita do Santo Padre. Uma ou outra manifestação que possa ocorrer é normal, isso tem ocorrido em outros países. O povo brasileiro é hospitaleiro", disse disse Damasceno após audiência com Dilma no Planalto. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.