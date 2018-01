CNBB quer mensaleiros e sanguessugas expulsos da política O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal Geraldo Majella Agnello, disse hoje que a corrupção é endêmica e histórica no País e exortou o eleitorado a varrer os mensaleiros e sanguessugas da vida política nacional. "O eleitor precisa estar atento nestas eleições e analisar detidamente a conduta ética para que essa gente não retorne ao parlamento e, também, para não se deixar comprar por promessas e vantagens pessoais", afirmou. Numa referência à denúncia feita pela Procuradoria Geral da República contra 40 envolvidos no esquema do mensalão, vários deles candidatos nas eleições de outubro, Dom Agnello disse acreditar que a Justiça deveria vetar as candidaturas até que o Supremo Tribunal Federal (STF) os julgue. "Talvez eles devessem ser impedidos de se apresentar nesta eleição", disse o presidente da CNBB, referindo-se a mensaleiros e sanguessugas com indícios de culpa bem fundamentados no processo. A entrevista foi dada por Dom Agnello ao término da reunião anual do Conselho Permanente da CNBB. O cardeal defendeu uma profunda reforma política e eleitoral como a primeira tarefa do novo governo. Apesar de ver raízes históricas na corrupção há quase 500 anos no País, ele disse achar que isso não absolve o atual governo, que tem usado esse argumento em seu favor. "Nada justifica que a corrupção continue e que o governo e a classe política cruzem os braços. É urgente que a corrupção seja truncada, vencida, para o bem geral do País", enfatizou. Mas, segundo o presidente da CNBB, o Congresso - e não o governo - é o principal responsável pela manutenção do sistema político propício à corrupção. "Não é um problema exclusivo do governo, mas da sociedade e da classe política em geral, que sempre obstruiu as tentativas de moralização", enfatizou.