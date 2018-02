CNBB espera cumprimento das promessas de campanha

BRASÍLIA - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota nesta segunda-feira, 1º, em que cumprimenta todos os eleitos - deputados, senadores, governadores - e, "de maneira especial", a petista Dilma Rousseff, eleita presidente da República.

"Dela e dos demais eleitos se espera fidelidade no cumprimento das promessas apresentadas durante a campanha eleitoral. Passadas as eleições, o compromisso de todos é unir os esforços na construção de um Brasil com paz, justiça social e vida plena para todos. Pesa sobre os ombros de cada um dos eleitos a responsabilidade de corresponder plenamente às expectativas e à confiança, não só de seus eleitores, mas de toda a Nação brasileira", diz a nota da CNBB.

A entidade ainda saudou o povo brasileiro, "que protagonizou o espetáculo da cidadania e da democracia ao participar ativamente das eleições em seus dois turnos". Segundo a CNBB, cabe agora aos brasileiros a "irrenunciável tarefa de acompanhar os eleitos no exercício de seu mandato, a fim de que não se percam nos caminhos do poder de que foram revestidos". Ao final, a CNBB pede que "Deus, de quem provém toda autoridade, acompanhe cada um dos eleitos com sua graça e sua bênção".