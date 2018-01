CNBB defende poder de investigação criminal do MP A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pediu, nesta quinta-feira, que deputados e senadores rejeitem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2011 que retira o poder de investigação criminal do Ministério Público. A proposta tramita no Congresso Nacional e, caso seja aprovada, apenas as Polícias Federal e Civil dos Estados poderão realizar investigações.