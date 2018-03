CNBB defende Ficha Limpa e cita mensalão no DF O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Geraldo Lyrio Rocha, disse hoje que as cenas e episódios do chamado "mensalão do DEM" expõem a fragilidade do sistema político nacional. "Um descrédito da classe política gera também um descrédito com relação à democracia. A crise vivida no Distrito Federal nos faz um apelo à urgência de uma reforma em profundidade, para que situações como essa não se repitam", disse. "Se nós tivéssemos alcançado os objetivos que desejamos de uma reforma política, que fosse a fundo, essas situações seriam certamente evitadas", emendou.