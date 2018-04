CNBB adverte para genocídio em MS A direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) cobrou ontem do governo medidas que levem à imediata demarcação e homologação das terras reivindicadas pelos índios guaranis no Mato Grosso do Sul. Para os representantes do episcopado, a medida, garantida pela Constituição, é fundamental para a sobrevivência daquele grupo, que estaria sendo vítima de "flagrante violação de direitos humanos".