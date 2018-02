CNBB: 2010 foi pior ano de Lula para reforma agrária

"Não é exagero afirmar que em 2010 houve intensa estagnação no processo de reforma agrária em todo o País", diz o texto. De um ponto de vista mais abrangente, sobre os oito anos de governo, a avaliação da CPT também é bastante negativa. Recordando a promessa de campanha de Lula, de que a reforma agrária no País poderia ser resolvida com vontade política, o documento diz: "A realidade é que a promessa do presidente Lula de fazer a reforma agrária com uma canetada não foi cumprida". E mais: "É lamentável que o governo Lula tenha consumado uma surpreendente opção preferencial pelo agronegócio e pelo latifúndio".

Um dos principais objetivos da divulgação do documento é pressionar o governo de Dilma Rousseff para dar mais atenção à reforma agrária. O texto apresenta uma série de reivindicações à presidente, entre elas mais verbas para a aquisição de terras, limite do tamanho da propriedade e atualização dos índices de produtividade rural.

No ano passado, em decorrências das eleições, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e outras organizações envolvidas com a defesa da reforma agrária deram uma trégua ao governo, reduzindo o número de ocupações de terras - e, consequentemente, os efeitos políticos que esse tipo de ação provoca no eleitorado. Do outro lado, porém, não houve nenhuma contrapartida.