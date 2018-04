CNA vai à Justiça contra demora nas desocupações A presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), ingressou ontem na Justiça do Pará com um pedido de intervenção federal no Estado, acusando a governadora Ana Júlia Carepa (PT) de não cumprir 111 liminares de reintegração de posse de fazendas invadidas pelo MST e outros movimentos sociais. O pedido foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rômulo Nunes, que prometeu celeridade na análise do pedido. O tribunal formará uma comissão para analisar o pedido e depois submetê-lo ao Pleno. Caso o pedido seja aceito pelos 30 desembargadores, o caso será remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), que julgará o pedido de intervenção. "A governadora está ideologicamente comprometida com os invasores e não tem o menor interesse em manter o estado de direito no Pará", afirmou Kátia Abreu. O chefe da Casa Civil do Pará, Cláudio Castelo Branco Puty, afirmou que a "a senadora está equivocada". "O Estado está cumprindo as decisões da Justiça", disse.