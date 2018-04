CNA manifesta apoio a Mendes e diz que MST é 'ilegal' A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou nota com duras críticas aos integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST), que, segundo a CNA, promoveram 1.667 invasões ilegais nos últimos seis anos. Na avaliação da CNA, o MST é "uma entidade ilegal que pratica crimes em série". O governo também não escapou das críticas. "Lamentavelmente, o MST conta com a complacência de autoridades do governo federal e recebe financiamento público para suas ações ilegais." No documento, a CNA manifesta apoio à posição do ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal (STF), que considerou ilegal o repasse de recursos públicos para movimentos sociais que ocupam terras. Na nota, assinada pela presidente da CNA, senadora Kátia Abreu (DEM-TO), a entidade sustenta que os líderes do MST "comandam grupos que sequestram, vandalizam, torturam e matam." Ao apoiar o presidente do STF, a organização argumentou que Gilmar Mendes cumpre "com rigor e responsabilidade institucional seu papel de guardião da Constituição e do Estado de diretor" ao fazer essa avaliação. A CNA considerou também que o MST tornou-se "uma das maiores fontes da insegurança jurídica que pesa sobre o Brasil e impõe prejuízos incalculáveis a todos nós, brasileiros". A senadora ressalta ainda a necessidade de cumprimento da lei. "Nenhuma nação avança quando falta confiança na força que emana das regras livremente construídas e respeitadas. Nós, produtores rurais, assim como todos os brasileiros, precisamos de estabilidade e de respeito às leis para trabalhar e produzir", afirmou. Na nota, a CNA solicita "atenção" do Congresso Nacional, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade brasileira para o assunto. No final de semana, grupos de sem-terra participaram do "carnaval vermelho" e invadiram fazendas em São Paulo e Pernambuco, onde quatro seguranças foram mortos num confronto.