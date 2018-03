CNA diz que relatório de Vianna contraria acordos A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (PSD/TO), disse que o relatório apresentado ontem pelo senador Jorge Vianna (PT/AC) na Comissão de Meio Ambiente do Senado surpreendeu os parlamentares ruralistas ao contrariar acordos firmados ao longo das discussões nas comissões de Agricultura e Ciência e Tecnologia. Segundo ela, os partidos Democratas e PSD estão dispostos obstruir as votações tanto na Câmara como no Senado, caso não haja acordo para rever as mudanças propostas pelo senador Jorge Vianna em seu relatório.