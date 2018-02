CNA comemora decisão de Fux sobre terra Kayabi A decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o processo de demarcação terra indígena Kayabi, localizada no norte de Mato Grosso, na divisa com o Pará, foi considerada um marco pelo chefe da assessoria jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Carlos Bastide Horbach. Ele observa que na decisão o ministro Luiz Fux recorreu às diretrizes estabelecidas há duas semanas pelo STF quando concluiu o julgamento do processo da Raposa Serra do Sol. "A decisão da Raposa Serra do Sol é um marco, pois estabelece as regras que nortearão casos semelhantes, o que se comprova agora com a manifestação do STF para a terra indígena Kayabi", diz Horbach.