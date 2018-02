CNA cobra compromisso de candidatos com agronegócio

Marina travou, principalmente quando era ministra, duros embates com o agronegócio, representado pela CNA, especialmente na lei de biossegurança que regularizou o cultivo de alimentos transgênicos no País. No documento desta terça, a entidade não cita o nome da ex-ministra e relata que as posições da CNA estão expressas no documento "O que esperamos do próximo presidente", entregue aos três candidatos mais bem colocados nas pesquisas durante sabatina no dia 6 de agosto. Participaram do encontro, além de Campos, os candidatos Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB).

"Eventuais mudanças no quadro eleitoral em nada alteram as posições e demandas expressas no documento. Este encontro foi considerado plenamente satisfatório, por ter mostrado uma grande convergência de opiniões sobre a importância do agronegócio para o Brasil", informa. "Em princípio, todos os candidatos merecem consideração e o que o setor deseja é que todos assumam os compromissos necessários para que o agro continue se desenvolvendo e avançando", completa a CNA.

A confederação pondera, no entanto, que "se, em algum momento, algum candidato exprimir pontos de vista ou prometer ações prejudiciais aos produtores rurais e ao desenvolvimento do agronegócio" irá alertar os associados, federações, sindicatos e produtores brasileiros. "O que desejamos é manter com todos os presidenciáveis, e com o eventual vencedor das eleições, um clima de diálogo e de entendimento, para o bem do País".

A CNA informou, ainda, que acompanhará a campanha, pronunciamentos e compromissos dos candidatos e "irá interpretá-los segundo a visão do agronegócio". O setor, conforme a entidade, representa 44,4% das exportações, cerca de 23% do Produto Interno Bruto e um terço dos empregos formais do País.