CNA celebra aprovação do Código Florestal A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) divulgou hoje nota assinada pela sua presidente, senadora Kátia Abreu (PSD-TO), na qual comemora a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro e ainda elogia o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), relator do projeto votado ontem na Câmara.