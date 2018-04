CNA apoia Mendes e diz que MST é criminoso

A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) lançou ontem uma nota de apoio ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por suas recentes declarações sobre a ilegalidade do repasse de verbas públicas a entidades que promovem invasões de terras. Assinada pela presidente da entidade, senadora Kátia Abreu (DEM-TO), a nota afirma que o presidente do STF "cumpre com rigor e responsabilidade institucional seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito". A senadora afirma que a entidade que preside "representa os produtores rurais atingidos pelas 1.667 invasões ilegais de terras praticadas nos últimos seis anos pelo MST" - numa referência ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na nota, diz lamentar o fato de o MST contar "com a complacência de autoridades do governo federal, recebendo financiamento público para suas ações ilegais". A nota também acusa o MST de ser "uma entidade ilegal que pratica crimes em série" e diz que "seus líderes comandam grupos que sequestram, vandalizam, torturam e matam". PROVAS De passagem por Porto Alegre, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, disse ontem que acolhe com seriedade as recentes declarações do presidente do STF, mas também deu a entender que eventuais irregularidades deveriam ser apontadas: "Como não há ilicitude em abstrato, preciso saber qual o convênio, qual o contrato que tem algum problema para poder saneá-lo. Desconheço convênios ilegais." No Rio, o ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, também se manifestou sobre as declarações de Mendes. Para ele, é preciso apurar eventuais crimes cometidos por militantes do MST, mas sem "satanizar" o movimento. Numa alusão ao período da ditadura militar, Vannuchi disse que os sem-terra estão se tornando os "comunistas"da atualidade. Chegou a comparar as críticas ao movimento à perseguição aos judeus na Alemanha nazista.