Clodovil vence no TSE e mantém mandato O Tribunal Superior Eleitoral negou, por unanimidade, pedido do PTC para que fosse declarada a perda de mandato do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP) por infidelidade partidária. O TRE considerou que houve justa causa para ele deixar o partido. Segundo Clodovil, o PTC exigia indicar pessoas para cargos em seu gabinete, o que não aceitou. "A permanência se tornou impraticável e a convivência insuportável", concluiu o ministro relator, Arnaldo Versiani.