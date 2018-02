Clodovil propõe exame de próstata para trabalhadores O deputado Clodovil Hernandes (PR-SP) apresentou Projeto de Lei (2374/07) que acrescenta na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) exames de próstata para trabalhadores acima de 40 anos por conta do empregador e, em caso de resultado positivo, tratamento psicológico necessário. A CLT (Decreto-Lei 5.452/43) estabelece a realização de exame médico na ocasião da demissão e da admissão do funcionário e também periodicamente, por conta do empregador. Segundo o deputado, o propósito do projeto é ampliar a prevenção do câncer da próstata. "Atualmente, essa prevenção enfrenta graves empecilhos, o que provoca milhares de mortes a cada ano", diz Clodovil.