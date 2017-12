Clodovil permanece internado com febre e dores musculares A Clínica Santé, em São Paulo, divulgou uma nota dizendo que o deputado Clodovil Hernandes (PTC) está recebendo "tratamento clínico com hidratação, antitérmicos e antibióticos", e que obteve melhora dos sintomas "nas primeiras 24 horas". Clodovil foi internado na quarta-feira, com dores no corpo e febre de 40ºC. A suspeita era de que o deputado estaria com dengue. A nota diz que o quadro clínico do deputado é "inespecífico e sugestivo de infecção viral aguda", contudo, ele realizou exames complementares para confirmação, incluindo pesquisa para dengue. A previsão é que ele permanece internado pelos próximos cinco dias. Assinam o boletim os médicos Augusto Uchida, João Marcos Salge e Leonard Edward Bannet.