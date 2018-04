Clodovil passa mal e é internado em UTI em Brasília

Segundo Susana, Clodovil enfrentou uma semana de "fortes emoções e muito estresse", com o julgamento, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de processo no qual era acusado de infidelidade partidária. Clodovil deixou o PTC e ingressou no PR. Ele foi absolvido da acusação e teve o mandato mantido pelo TSE. Quando a empregada chegou ao apartamento, por volta 6h de hoje, Clodovil estava passando mal. Ele foi levado para o hospital por ambulância do posto médico da Câmara dos Deputados.