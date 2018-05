Clodovil está internado em São Paulo com embolia pulmonar

O deputado federal Clodovil Hernandes (PR-SP), de 72 anos, foi internado na última quinta-feira no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no Paraíso, na zona sul de São Paulo, com quadro de embolia pulmonar. Segundo sua assessoria, o deputado está melhor e já foi transferido da UTI para o quarto nesta sexta. Apesar da melhora, Clodovil deve ficar internado por mais cinco dias. De acordo com assessoria de imprensa do deputado, no último dia 28, o deputado passou por uma cirurgia no mesmo hospital para a colocação de um dispositivo na uretra. Na última quinta, ele sentiu-se mal em sua casa, em Ubatuba. Orientado por seu médico, foi para o hospital à noite e, inicialmente, foi mantido na UTI.