Clodovil é internado em SP com embolia pulmonar O deputado federal Clodovil Hernandes (PR-SP), de 72 anos, está internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na zona sul de São Paulo, por conta de uma embolia pulmonar. Ontem o parlamentar sentiu-se mal em sua casa, em Ubatuba, no litoral norte paulista, e, orientado por seu médico, foi para o hospital à noite. Inicialmente, ele foi mantido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Hoje, com o quadro estável, foi encaminhado para um quarto. Ele deve permanecer mais cinco dias na unidade. De acordo com assessoria de imprensa do deputado, no último dia 28 ele passou por uma cirurgia no mesmo hospital para a colocação de um dispositivo na uretra.