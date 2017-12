Clodovil é internado em São Paulo com suspeita de dengue O deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP), 70 anos, foi internado nesta quarta-feira na Clínica Santé, em São Paulo, com suspeita de dengue. Clodovil foi avaliado pelo Departamento Médico da Câmara pela manhã e posteriormente transferido por um avião da Força Aérea Brasileira para São Paulo. O deputado apresenta dores no corpo e febre de 40ºC. Não há previsão de alta, informa a Agência Câmara. Na semana passada, o deputado teve uma audiência com o então ministro da Saúde, Agenor Álvares, para denunciar um surto de dengue na cidade de Ubatuba, onde tem uma casa. Nesta quarta ele recebeu um telefonema do novo ministro da pasta, José Gomes Temporão, que informou o envio de uma equipe epidemiológica à cidade.