Clodovil diz não ter orgulho de ser gay O deputado Clodovil Hernandes recebeu vaias durante o lançamento da frente parlamentar em defesa de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros na Câmara na última quarta-feira, 21. Segundo informação do Jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira, o deputado afirmou não ter orgulho de ser gay durante o evento. ?Eu não gosto da parada do Orgulho Gay. Não me orgulho de ser gay. Orgulho-me de ser eu mesmo. E sou contra uma pessoa se travestir de mulher e ir para a prostituição?. A frente parlamentar tem por objetivo garantir o apoio para projetos que instituem ou ampliam direitos da população GLBT.