Clínica que socorreu Cássia Eller entrega relatório Um mês depois, a causa da morte de Cássia Eller continua envolta em mistério. Nesta segunda-feira, a Casa de Saúde Santa Maria entregou à polícia todas as informações sobre o atendimento prestado à cantora, o que, segundo o Instituto Médico Legal (IML), ajudará a descobrir o que provocou as quatro paradas cardíacas que ela sofreu no dia 29 de dezembro. Análise das vísceras, sangue e urina de Cássia já descartou as hipóteses de overdose de drogas e choque anafilático pelo medicamento Plasil. O advogado da clínica, Luiz Marcelo Lubanco, coloca em dúvida a capacidade técnica do IML de realizar o exame. "O IML tem que dizer o que causou a morte, não pode dizer que o laudo é inconclusivo. E tem que ter a humildade de assumir, se não tiver condições tecnológicas para fazer o exame, pedir ajuda a um laboratório, possivelmente o da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Hoje em dia, existem aparelhos que detectam os mínimos resíduos", disse Lubanco. A diretora do instituto, Sílvia Falcão, afirma que "o IML tem competência tecnológica para fazer exames em material metabolizado." O documento entregue nesta segunda-feira ao delegado da 10ª Delegacia Policial, Antônio Carlos Calazans, ao IML e ao Conselho Regional de Medicina (Cremerj) detalha os remédios que foram ministrados à paciente, os horários em que ela entrou no hospital e sofreu as paradas cardiorrespiratórias, bem como esclarece perguntas feitas pela polícia acerca do que ocorreu com Cássia entre meio-dia e 19h05 do dia de sua morte. "Nada ficou sem resposta, não queremos que paire qualquer dúvida. Agora, se isso vai ser elucidativo para a polícia, não sabemos", afirmou Lubanco. Segundo as informações da casa de saúde, as três primeiras vezes em que o coração da cantora parou, às 13h30, 16h30 e 17h30, a situação foi revertida pela equipe médica. Três médicos ficaram o tempo todo com ela. "Foi considerada após exame clínico e anamnese do paciente, aliado ao relato de suas acompanhantes, e somada à evolução desfavorável na unidade coronariana, a possibilidade de intoxicação exógena. (...) Foram prestados assistência e tratamento de suporte que abrangeram não somente a hipótese de intoxicação exógena mas, também, outras tantas, visto apresentar a paciente outros sinais clínicos de grande importância como escoriações múltiplas em todo o corpo", diz o documento. O laudo do IML contrasta com os depoimentos de amigos de Cássia à polícia. Segundo a percussionista Elaine Moreira, a Lan Lan, a cantora teria consumido cocaína na noite anterior à sua morte. Ela também a viu bebendo cerveja. A hipótese de exumar o corpo de Cássia foi novamente descartada nesta segunda-feira pelo secretário de Segurança Pública, coronel Josias Quintal. "Não há necessidade. Temos material suficiente se precisarmos de uma contraprova." Ronaldo Vilas, que era empresário de Cássia, disse que não haverá missa no Rio pelo 30º dia da morte da cantora. "Pedi só que todos pensem nela e rezem", disse.