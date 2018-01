Clima está tenso no PMDB, diz Alves O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), relatou nesta terça-feira, 14, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a tensão vivida entre os peemedebistas desde que a presidente Dilma Rousseff comunicou ao vice-presidente da República, Michel Temer, que não deverá ampliar a participação do PMDB no governo. "O clima está tenso. Tentaremos organizar e unir o PMDB", afirmou Alves. Nesta quarta-feira, 15, à noite, os dirigentes nacionais do partido se reunirão em Brasília para discutir a participação da legenda na reforma ministerial que será feita até março.