Clima é tenso em fazenda onde MST mantém 28 reféns Está tenso o clima na Fazenda Teijin, em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, onde integrantes Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) mantêm 28 funcionários reféns. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Andradina, Adilson Remelli, afirmou que há a possibilidade de um ?acontecimento trágico?, caso seja mantida a ordem judicial para expulsar os sem-terra que ocupam a fazenda. Em nota à imprensa, o representante do sindicato, que é ligado à Fetagri em Mato Grosso do Sul, classificou como tenso o quadro atual e afirmou que a liderança dos trabalhadores rurais ?não tem o controle da situação?. Advogados de uma banca de Uberaba (MG) estão naquela cidade forçando a formação de uma tropa da Polícia Militar e equipes da Polícia Federal, para despejar os sem-terra. Pelo menos a metade das famílias de sem-terra que ocupam a fazenda está disposta a resistir à ordem de despejo determinada pela Justiça Federal e continuar com o protesto iniciado segunda-feira. Ontem, o MST divulgou nota em que classifica de "absurda" a decisão da Justiça, acrescentando que existem famílias aguardando assentamento no local há mais de dez anos.