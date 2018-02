Clima com Stephanes não está 'azedado', diz Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, negou hoje que o clima entre ele e o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, esteja "azedado". Minc fez a declaração a jornalistas ao deixar a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Momentos antes, o ministro Stephanes se ausentou por duas vezes do evento, alegando que queria evitar um debate sobre meio ambiente que não fosse técnico.