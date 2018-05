Clésio Andrade se licencia da CNT e mira governo de MG O senador Clésio Andrade (PMDB) se licenciou nesta sexta-feira da presidência da Confederação Nacional do Transporte (CNT) para concorrer ao Governo de Minas Gerais. A pré-candidatura de Andrade atende à parte da base do partido no Estado e, agora, o senador levará seu nome para a convenção regional, que acontece em junho. Ele antecipou que, licenciado, percorrerá todas as regiões de Minas, mostrando suas propostas e confirmou que a legenda quer disputar a sucessão do governo, em outubro, com candidato próprio.