Claudio Lembo discorda de crítica de pefelista a Lula O governador de São Paulo e presidente do diretório estadual, Cláudio Lembo, não assinou embaixo da crítica feito pelo senador José Jorge (PFL-PE)ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ?Eu não a faria porque tenho muito respeito a todas as autoridades?, explicou. ?Faz parte da minha formação moral e jurídica.? O senador, vice de Geraldo Alckmin na chapa a presidente, disse que o presidente "só viaja e bebe muito". Lembo, porém, não considerou ofensiva a propaganda do partido que também não poupou ataques ao presidente. Ele a classificou como um ?documentário? e ?um registro da verdade?. ?A crítica foi sem nenhum adjetivo. Foi apenas a apresentação da denúncia do procurador-geral da República.? Durante o programa, o partido tentou mostrar que os esquemas do valerioduto e do mensalão aconteceram "debaixo dos olhos do presidente". O governador afirmou ainda que não viu problema no fato de o nome do partido aparecer apenas no final do programa. ?Quando você assina um documento, só assina no final. E o PFL assinou.? Normalmente mais contido, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse que não poderia opinar sobre o contundente ataque de José Jorge. ?Não tive oportunidade de assistir ao contexto, portanto não gostaria de falar antes de ver essa declaração por inteiro.? No entanto, o vice-presidente do diretório estadual lamentou a subida no tom das críticas ainda no período pré-eleitoral. ?O acirramento dos ânimos não deve prevalecer em relação à consistência dos debates?, afirmou.